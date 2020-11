Un șofer de microbuz de rută din capitală, prins beat la volan (VIDEO)

15:30

Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon a avut o întrevedere de lucru cu Oleg Vasnețov, ambasador al Federației Ruse în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, „diplomatul rus și-a exprimat recunoștințaa pentru eforturile pe care Igor Dodon le-a depus în perioada mandatului său de președinte al Republicii Moldova și orientate spre îmbunătățirea […]