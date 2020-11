Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului: Este necesară atenția statului asupra siguranței copiilor în utilizarea internetului

11:00

Fracțiunea Platforma Demnitate și Adevăr nu va merge la consultări cu Igor Dodon. Anunțul a făcut marți dimineața de vicepeședintele fracțiunii, Alexandr Slusari.„Nu există niciun raționament să mergem la consultări, nici sub aspect constituțional, nici sub aspect politic. Noi nu o dată am menționat că