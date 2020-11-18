PREMIERUL ION CHICU ADMITE CĂ RUSIA AR PUTEA SĂ NU ACORDE MOLDOVEI ÎMPRUMUTUL ÎN VALOARE DE 200 MIL. EURO

Infotag, 18 noiembrie 2020 14:00

PREMIERUL ION CHICU ADMITE CĂ RUSIA AR PUTEA SĂ NU ACORDE MOLDOVEI ÎMPRUMUTUL ÎN VALOARE DE 200 MIL. EURO

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