PREMIERUL ION CHICU ADMITE CĂ RUSIA AR PUTEA SĂ NU ACORDE MOLDOVEI ÎMPRUMUTUL ÎN VALOARE DE 200 MIL. EURO
Infotag, 18 noiembrie 2020 14:00
PREMIERUL ION CHICU ADMITE CĂ RUSIA AR PUTEA SĂ NU ACORDE MOLDOVEI ÎMPRUMUTUL ÎN VALOARE DE 200 MIL. EURO
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