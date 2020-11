10 sfaturi prin care să reduci anxietatea de separare la bebeluși

09:00

Rățușca de plastic, galbenă și haioasă, cu care face baie orice copilaș pare o jucărie inofensivă – dar în realitate are bacterii, care ar putea să provoace boli grave, chiar mortale! Ele se înmulțesc în voie pe ea, arată un studiu al Swiss Federal Institut of Aquatic Science and Technology. Popularul companion – dar și alte jucării din plastic care pot absorbi apă – reprezintă un risc pentru sănătate. Pentru că în ele se pot înmulți bacterii din clasa Legionella, dar și super-bacterii rezistent...