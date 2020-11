Cum a fost la ediția a 5-a a Galei premiilor NOTORIUM Trademark Awards și NOTORIUM Wine Awards 2020

08:30

Cancelarul german Angela Merkel a felicitat-o pe Maia Sandu pentru rezultatul obținut în cadrul alegerilor prezidențiale. „Stimate doamnă Sandu. Vă felicit călduros pentru alegerea dvs. ca președinte al Republicii Moldova. Mă bucur că poporul din Moldova v-a dat un mandat puternic pentru cooperare constructivă pe scena internațională și continuarea reformelor de urgență. Guvernul federal va […] The post Angela Merkel a felicitat-o pe Maia Sandu, președintele ales al Moldovei appeared first on NewsMaker.