România ar putea acorda un nou ajutor R. Moldova (Klaus Iohannis)

Candidatul Igor Dodon a intrat în actuala campanie electorală având în privința sa, în desfășurare, un control al averilor din partea Autorității Naționale de Integritate (ANI). Anul trecut, ANI a recepționat în total 9 sesizări cu solicitarea să verifice averile președintelui. Controlul încă nu s-a încheiat. De asemenea, la cererea unei deputate, ANI a pornit ...