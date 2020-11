Klaus Iohannis: Am început să căutăm soluţii pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova

Preşedintele României, Klaus Iohannis, anunţă că Guvernul de la Bucureşti caută soluţii pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova. „Am avut o discuţie cu doamna Maia Sandu ieri, am felicitat-o şi la invitaţia domniei sale i-am promis că voi face o vizită imediat după ce va prelua funcţia. Cu premierul am discutat la o oră după şi am început să căutăm soluţii pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova”, a declarat liderul de la Bucureşti în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Palatul Cotroceni. Amintim că ieri Klaus Iohannis a anunţat că va întreprinde o vizită oficială la Chişinău după investirea Maiei Sandu în funcţia de preşedinte. Articolul Klaus Iohannis: Am început să căutăm soluţii pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova apare prima dată în InfoPrut.

