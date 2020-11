Dodon se întoarce de unde a plecat

00:00

Preşedintele României, Klaus Iohannis, anunţă că Guvernul de la Bucureşti caută soluţii pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova. „Am avut o discuţie cu doamna Maia Sandu ieri, am felicitat-o şi la invitaţia domniei sale i-am promis că voi face o vizită imediat după ce va prelua funcţia. Cu premierul am discutat la o oră după şi am început să căutăm soluţii pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova”, a declarat liderul de la Bucureşti în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Palatul Cotroceni. Amintim că ieri Klaus Iohannis a anunţat că va întreprinde o vizită oficială la Chişinău după investirea Maiei Sandu în funcţia de preşedinte. Articolul Klaus Iohannis: Am început să căutăm soluţii pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova apare prima dată în InfoPrut.