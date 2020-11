Ambasada României în Republica Moldova anunță noile reguli de intrare în țară

14:40

Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr au anunțat că nu vor participa la consultările lansate de președintele în exercițiu Igor Dodon. În acest sens, Igor Grosu, președintele fracțiunii PAS, a declarat că deputații mai pot avea discuții cu Igor Dodon, în actuala sa calitate, doar în cazul în care va propune candidatura altui prim-ministru sau în cazul în care vor fi întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. „Profitând de ocazie îi amintim că pe 15 noiembrie, aproape un milion de cetățeni ai R. Moldova i-au spus că numai au nevoie de serviciile lui și că au ales un președinte nou care în scurt timp va intra în exercițiul funcției. În timpul care i-a mai rămas, cetățeanul Igor Dodon trebuie să asigure transferul civilizat al puterii, să păstreze calmul și să nu destabilizeze situația. Și cel mai important, îl rugăm respectuos pe Igor Dodon să lase instituțiile statului în pace", a adăugat președintele fracțiunii PAS. Și Platforma DA a anunțat că nu are ce discuta cu președintele în exercițiu, întrucât toate chestiunile politice urmează să fie abordate pe platforma parlamentară. „Igor Nikolaevici trebuie să transmită puterea cât mai repede, nu e cazul să aștepte până după 20 decembrie, iar procesele politice trebuie să treacă în Parlament. Vedem ce facem cu guvernul, deblocăm procesele de finanțate externă etc. și toate acestea nu mai au nicio legătură cu Dodon. Noi vom continua discuțiile despre proiecte importante, multe dintre ele urgente, restante, despre soarta guvernului etc. Acum noi revenim la activitatea parlamentară și cerem să fie reluate neîntârziat ședințele Legislativului" a declarat Alexandru Slusari. Amintim că ieri, Igor Dodon a vorbit despre o rundă de consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare, sugerând că intenționează să discute inclusiv cu Partidul Șor și cu foștii deputați PDM, chiar dacă anterior excludea posibilitatea negocierilor cu deputații transfugi.