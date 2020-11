„Să vă ajute Dumnezeu”. Patriarhul Chiril al Moscovei a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria în alegerile prezidențiale

08:30

Electorala: statistici Maia Sandu, lidera PAS, a învins detașat în turul doi al alegerilor prezidențiale. Pentru ea au votat 57,75 la sută dintre alegători, iar pentru Igor Dodon — 42,25%. Astfel, Sandu a devenit prima femeie președinte din istoria Moldovei. Prezența la vot în turul doi a constituit 57,78%, depășind astfel cu 15% prezența din turul întâi. Despre modul în care s-au desfășurat alegerile din 15 noiembrie puteți citi […] The post NM Espresso: cum Sandu a câștigat alegerile, ce a promis poporului și cine l-a numit pe Dodon «papă-lapte» appeared first on NewsMaker.