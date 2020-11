Iluminatul public de pe strada Calea Orheiului va fi modernizat

20:20

Cel de-al doilea tur de scrutin predidențial, care a avut loc ieri în Moldova, a fost bine gestionat în pofida complicațiilor cauzate de pandemia de Covid-19, dar retorica negativă și învrăjbitoare a devalorizat campania, cât și regulile ineficiente privind finanțarea campaniei, au opinat astăzi, într-o declarație, observatorii internaționali din cadrul Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și […] The post Observatorii internaționali: „Turul doi al alegerilor prezidențiale din Moldova a fost umbrit de retorică negativă appeared first on NewsMaker.