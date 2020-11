Încă 19 decese în rândul persoanelor infectate cu noul coronavirus. Bilanțul urcă la 2054 de morți

14:10

Igor Dodon nu are legitimitatea și nici legalitatea să inițieze consultări cu partidele parlamentare, iar singura persoană care are o astfle de posibilitate este președintele ales al R. Moldova. Declarația aparține liderului Pro Moldova, Andrian Candu. „Președintele Igor Dodon nu are legitimitatea și nici legalitatea să inițieze consultări cu partidele parlamentare. Nu are o astfel […]