În ianuarie, Donald Trump ar fi luat în considerare posibilitatea lovirii obiectivelor nucleare iraniene

Cu numai două luni înainte de a i se încheia mandatul, președintele american Donald Trump a cerut principalilor săi consilieri să-i prezinte opțiuni pentru lovirea obiectivelor nucleare ale Iranului, dar a decis împotriva trecerii la acțiune, relatează presa americană. New York Times scrie că, la o ședință în Biroul Oval din 12 ianuarie la care au participat vicepreședintele Mike Pence, secretarul de stat Mike Pompeo, șeful statelor majore reunite, generalul Mark Milley și alți oficiali, Trump ar fi întrebat dacă are vreo opțiune pentru „întreprinderea de acțiuni împotriva principalului obiectiv nuclear iranian în săptămânile următoare”. Și New York Times, și Reuters scriu că, în urma scenariilor care i-au fost prezentate despre riscurile de provocare a unui conflict mai amplu pe care le implică, Trump a decis să nu recurgă la lovituri militare. Președintele american s-a interesat ce opțiuni există după ce Agenția Internațională pentru Energia Atomică a spus într-un raport că Iranul continuă să acumuleze stocuri de uraniu îmbogățit. Casa Albă a refuzat să comenteze relatările presei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera