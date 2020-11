Care este diferența dintre o infecție respiratorie virală acută (IRVA) și gripă?

17:30

Victoria Dunford, moldoveanca stabilită în Marea Britanie și decorată de regina Elisabeta pentru implicare în acte de caritate, a lansat o carte. „Inimi Albastre, dedicație și nebunie” este cea de-a doua carte lansată de moldoveancă și e, de fapt, traducerea adaptată a cărții „GET MAD! The Life and Time of a Madwoman”, publicată în 2017. […]