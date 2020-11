Vadim Krasnoselski, despre victoria Maiei Sandu: „Vom dialoga cu orice șef de stat ales de poporul moldovenesc”

12:45

Dorești să comunici și să dezbați cu semenii tăi despre afecțiunile mentale? Atunci echipa Inside my head te invită la sesiunea informală Genialitate vs. Nebunie, în care cu siguranță vei afla mai multe despre lupta tinerilor cu acestea.