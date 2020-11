Trafic rutier parțial restricționat pe str. Ismail timp de aproape două săptămâni

11:20

Fostul președinte al Partidului Democrat (PDM) Vladimir Plahotniuc nu se mai află pe teritoriul Turciei. Informația a fost publicată de Procuratura Generală, pe 16 noiembrie. „La cererea Procuraturii Republicii Moldova din 29 septembrie 2020 de extrădare a fostului lider PDM, autoritățile competente ale Turciei au comunicat că respectivul nu se mai află pe teritoriul lor. […]