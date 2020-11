Cursul valutar oficial la 17.11.2020

22:30

Instituţiile statului nu s-au ridicat la nivelul provocărilor generate de aceste alegeri. CEC a închis ochii la încălcări grave şi evidente ale Codului Electoral. Poliţia şi Procuratura, în unele cazuri, au închis ochii la transportarea organizată a alegătorilor şi nu a oprit mituirea acestora. Sunt declaraţiile Maiei Sandu după închiderea...