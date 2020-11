Câte voturi au adunat, doar în Moldova, Maia Sandu și Igor Dodon

13:50

Activistul și liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, a transmis un mesaj de felicitare Maiei Sandu, cu ocazia victoriei obținute la alegerile prezidențiale. În opinia politicianului rus, „Republica Moldova are totul pentru o dezvoltare de succes”. „O felicit pe Maia Sandu pentru victoria ei și felicit întreaga Republică Moldova pentru prima femeie președintă. Moldova are totul […] Articolul Opozantul rus Aleksei Navalnîi, mesaj de felicitare pentru Maia Sandu: „R. Moldova are totul pentru o dezvoltare de succes” apare prima dată în Cotidianul.