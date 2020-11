După tragedia de la Spitalul din Piatra Neamţ, toate spitalele publice din R. Moldova vor fi verificate

16:30

Premierul Ion Chicu și primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, au felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria obținută la alegerile prezidențiale din R. Moldova. Ion Chicu a felicitat „întregul nostru popor” pentru promovarea cu succes a „acestui examen al democrației și statalității”. „Sper foarte mult, că politicienii vor ieși rapid din tranșeele luptelor pentru putere și vor începe, chiar de astăzi, să muncească pentru consolidarea oamenilor și soluționarea problemelor reale ale moldovenilor. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor noștri pentru participarea activă la scrutin. Am dat cu toții un exemplu de mobilizare pentru Republica Moldova! Mulțumesc CEC și tuturor angajaților statului, care au asigurat buna desfășurare a scrutinului. Aduc felicitări Președintelui ales, Doamnei Maia Sandu, dorindu-i succes și puteri pentru muncă în interesul poporului și țării noastre. Sănătate tuturor!”, a punctat premierul de la Chișinău. Totodată și Ion Ceban, primarul mun. Chișinău, cel care și-a luat concediu pentru a-l susține în campania electorală pe Igor Dodon, a venit cu un mesaj pentru președintele ales Maia Sandu. „Alegerile au trecut, am avut probabil cea mai mare prezență la urnele de vot și vreau să o felicit pe Maia Sandu pentru victoria obținută și funcția de președinte și să-i doresc succes și dezvoltare pentru țara noastră”, a spus primarul de Chișinău la începutul ședinței săptămânale. Candidatul proeuropean Maia Sandu a câștigat duminică alegerile prezidențiale din Republica Moldova în fața președintelui în exercițiu, socialistul prorus Igor Dodon. Astfel, ea a devenit al șaselea președinte din istoria statului și prima femeie în această funcție. Respectiv, după centralizarea a 100 % din voturi, Maia Sandu a obținut 57.74% reprezentând 942.694 din sufragii, în timp ce Dodon a fost votat de 690.139, adică 42.25%. Articolul Oamenii lui Dodon o felicită pe Maia Sandu. Lovitură sub centură pentru socialist apare prima dată în InfoPrut.