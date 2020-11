Startup-urile locale sunt susținute să-și dezvolte capacitățile tehnologice și de inovație în cadrul „Moldova Startup Week 2020”

„Guvernul Republicii Moldova a fost consecvent în consolidarea sectorului TIC în ultimii ani, în acest sens fiind elaborate o serie de politici pentru susținerea sectorului. Doar câteva dintre aceste măsuri de impact sunt „Strategia Moldova Digitală 2020”, două documente de politici dedicate creșterii competitivității industriei IT și promovarea inovației digitale, Legea privind parcurile IT și IT Viza.

