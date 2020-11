SUA o felicită pe Maia Sandu pentru victoria în alegerile prezidenţiale

16:40

Deputatul Pro Moldova, Vladimir Cebotari, consideră că PSRM are nevoie de un nou lider, deoarece „Igor Dodon ar trage țara și partidul în jos”. Parlamentarul afirmă că Zinaida Greceanîi, cea formal conduce acum formațiunea, este una dintre candidaturile potrivite în acest sens. Potrivit lui Cebotari, Partidul Socialiștilor are un număr important de susținători, însă trebuie … Articolul opinie | Un deputat Pro Moldova consideră că PSRM are nevoie de un nou lider: „Trage țara și partidul în jos” apare prima dată în ZUGO.