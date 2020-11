Importul în Moldova, în perioada ianuarie-septembrie 2020 a depășit exportul de două ori

21:10

Igor Dodon, candidatul independent la funcția de președinte al țării, care a fost susținut în campania electorală de Partidul Socialiștilor (PSRM) face primele declarații de presă după închiderea secțiilor de votare. „Sunt destul de optimist. Calculele noastre arată că noi conducem cu o diferență destul de mare în interiorul țării, asta fără diaspora și fără […] The post „Sunt destul de optimist”. Igor Dodon face primele declarații după închiderea secțiilor în țară (LIVE) appeared first on NewsMaker.