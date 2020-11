Primul indiciu despre super transferul lui Cristiano Ronaldo! Impresarul său are pe masă oferta

11:50

„Desigur, este greu de spus”, a declarat Neguța răspunzând la întrebarea jurnaliștilor ruși dacă în continuare relațiile moldo-ruse se vor înrăutăți. „Noi am spus în mod constant că președintele Moldovei nu are puteri depline, nu are pârghii mari. Moldova este o republică parlamentară. În plus, actualul guvern, cel puțin pentru o anumită perioadă, va continua să funcționeze. Și din acest punct de vedere, nu cred că acum vor exista relații tăioase între Moldova și Rusia”, a declarat ambasadorul R...