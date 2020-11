Emmanuel Macron i-a scris lui Klaus Iohannis. Își exprimă solidaritatea după tragedia de la Piatra Neamț

23:10

O moldoveancă stabilită peste hotare a sesizat o posibilă tentativă de fraudare a alegerilor când a mers astăzi să voteze.„Am ieșit acum din secția de votare din New York și am întâmpinat o dificultate de a vota. În cazul meu, sistemul a arătat că eu deja am votul în Moldova. Asta este o tentativă de […] Articolul O moldoveancă stabilită în New York a sesizat o posibilă tentativă de fraudare apare prima dată în SafeNews.