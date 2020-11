Renato Usatîi a venit la sediul PAS să o felicite pe Maia Sandu

11:20

„Mă bucur că, azi, suntem mai activi. Cetățenii dau dovadă de responsabilitate și patriotism, indiferent unde se află. Eu azi am votat pentru independența și statalitatea țării. Am votat pentru pace, pentru liniștea interetnică. Am votat pentru schimbări spre bine, calitative, nu șocuri, nu crize, dar schimbări spre bine. Am votat pentru echitatea socială, dezvoltarea economică. Am votat pentru echilibru în relațiile externe. Am votat pentru valorile noastre tradiționale, creștine, pentru memoria buneilor”, a declarat Igor Dodon.“Am votat pentru o țară prosperă, unde va fi bine, liniște și pace”, a spus Galina Dodon.