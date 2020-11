Pavel Filip a felicitat-o pe Maia Sandu cu victoria la alegeri

01:30

Inima este primul organ format in corpul nostru si ramane de-a lungul vietii si cel mai puternic dintre toate. Ea genereaza o energie electromagnetica de 60-1000 de ori mai puternica decat cea a creierului. Cercetarile oamenilor de stiinta arata ca noi avem doua creiere, iar cerebelul din cap asculta de „creierul din inima omului“, scrie Doctorul Zilei. In opinia renumitului psiholog Laura Maria C