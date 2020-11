Alegeri prezidențiale: Cine este mare cîștigător în raionul Călărași

23:30

In 1831, patru puteri navale ale Europei – Marea Britanie, Franta, Spania si proaspat independentul Regat al Siciliei – au intrat intr-o confruntare legata de stapanirea unei insule din Marea Mediterana. O insula care a existat mai putin de jumatate de an inainte de a se scufunda in mare. Timp de cateva saptamani, in vara anului 1831, locuitorii orasului sicilian Sciacca au fost zguduiti de mici