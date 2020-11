Stop Vota la Cahul. Află prezența la vot

15:30

În satele Concaz și Svetlîi din raionul Comrat, precum și în satele Aluatu și Balabanu din raionul Taraclia, situate pe drumul național M3 Chișinău-Giurgiulești, au fost finalizate lucrările de restabilire a iluminatului stradal. Urmează finalizarea acelorași lucrări în satul Chirsova din municipiul Comrat, UTA Găgăuzia, transmite MOLDPRES cu referire la Administrația de Stat a Drumurilor […] The post În sudul țării a fost finalizată restabilirea iluminatului stradal pe drumul național M3 appeared first on www.ziuadeazi.md.