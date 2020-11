PROBA VIDEO cum moldovenii din Verona, Italia, au primit bani pentru un vot

13:10

Edilul Capitalei, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot. Primarul general a spus că a pledat pentru stabilitatea și prosperitatea țării. „Azi, viitorul Republicii Moldova este în votul fiecărui cetățean. Eu am votat pentru a continua lucrurile frumoase în Capitală, pentru stabilitate. În acest an am înțeles că doar prin eforturi comune, cot la cot, […]