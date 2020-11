Stop vot pentru prezidențialele 2020: Secția din Japonia și-a închis ușile

10:10

Candidatul la prezidențiale, Igor Dodon, a venit să voteze la alegerile prezidențiale la ora 10:00. Acesta a venit cu soția Galina. „Stimați prieteni, mă bucur că cetățenii astăzi sunt activi, sunt patrioți. „Am votat pentru independența și statalitatea Republicii Moldova. Cred în vitorula cestei țări. Am votat pentru pace, pentru liniște ainteretnică. AM votat pentru …