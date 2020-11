CNA dezminte falsul distribuit de deputatul PAS Sergiu Litvinenco

12:00

Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 12.00 You may also like Reţinere ca-n filme // Un ofiţer de la CNA a fost călcat cu maşina de un inspector în construcţii care încerca să fugă O stradă din Chișinău va fi redenumită. Va purta numele jurnalistului Constantin Tănase ACCIDENT fatal la Buiucani // Un Porsche Cayenne s-a tamponat violent într-un troleibuz: un mort și 25 de răniți (FOTO/VIDEO) Salvatorii testează metodele de salvare a persoanelor prăbușite sub gheață (VIDEO) Ion Ceban s-a...