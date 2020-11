CNA dezminte FAKE NEWS-urile deputatului PAS Sergiu Litvinenco

12:10

Edilul Capitalei, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot. Primarul general a spus că a pledat pentru stabilitatea și prosperitatea țării. • „Azi, viitorul Republicii Moldova este în votul fiecărui cetățean. Eu am votat pentru a continua lucrurile frumoase în Capitală, pentru stabilitate. În acest an am înțeles că doar prin eforturi comune, cot la cot, putem schimba lucrurile spre bine. Moldova merită dezvoltare, liniște. Cel mai puțin mi-aș dori sa ajungem în situație de incertitudine sau haos...