Igor Dodon și soția sa și-au exercitat dreptul la vot: au ales stabilitatea

Una din performanțele notabile ale echipe conduse de președintele Igor Dodon este debarcarea de la guvernare a regimului oligarhic, condus de fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Igor Dodon a făcut această declarație în cadrul unei runde de dezbateri electorale de la postul public de televiziune Moldova 1.“Acești patru ani de mandat care au trecut din 2016 până în 2020 a fost o perioadă foarte dificilă. Am avut un regim oligarhic, pe care, împreună cu echipa și datorită caracterului de care am dat dovadă, am reușit să-l debarcăm în luna iunie anul trecut. Da, nu am reușit să facem totul, am făcut greșeli, dar cine nu greșește? Doar cel care nu face nimic”, a declarat Igor Dodon.Candidatul independent la funcția de președinte a mai declarat că actuala guvernare a reușit să mențină stabilitatea în Republica Moldova.„Noi am fost împreună și la greu și, sunt sigur, vom fi împreună și la bine. Acest an foarte dificil va trece, noi am reușit să facem față acestui an cu pandemie cu secetă, împreună cu echipa, cu colegii din Guvern, cu majoritatea parlamentară. Am reușit să menținem stabilitatea în Republica Moldova”, a mai spus Igor Dodon.