Cursul valutar oficial la 15.11.2020

18:00

Cultura politică din Republica Moldova este favorabilă candidatului Igor Dodon pentru că este o cultură politică parohială și contemplativă. „Oamenii de la țară așteaptă că cineva le va rezolva problemele și aici apare Igor Dodon cu 900 de lei cadou, cu primarii cei care au acceptat public să-l susțină pe...