Incendiu violent la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ. Zece persoane au murit, iar medicul de gardă este în stare critică (FOTO)

Este vineri, este a 13-a zi din noiembrie, iar asocierea vineri 13 este una care sperie multa lume. Dar sa fie aceasta zi atat de rea? Binenteles ca nu. Este chiar una plina de energie. Venus se contecteaza cu Nodurile Lunare, iar dragostea cuprinde multa lume. Gasesti iubirea unde nici nu te gandesti. Luna se muta din Balanta in Scorpion, acolo unde o asteapta si Soarele, dar si Mercur. Marte intra in miscare directa, iar duminica ne asteapta o frumoasa Super Luna Noua in Scorpion. Super Luna deoarece este foarte aproape de Pamant.