Record de infectări cu COVID-19. 1411 de cazuri noi, înregistrate în ultimele 24 ore

Igor Dodon anunță că are scenarii în cazul unei eventuale înfrângeri. Potrivit lui, declarațiile din turul doi au fost dure, deoarece candidatul ar fi fost ținta atacurilor. Președintele în exercițiu a menționat în cadrul emisiunii Пятница с Анатолием Голя că are deja scenarii în cazul unei eventuale înfrângeri. Pe de altă parte, acesta este încrezător … Articolul Dodon anunță că are scenarii în cazul unei eventuale înfrângeri: „Dacă vor încerca să ne fure victoria, o vom apăra” apare prima dată în ZUGO.