Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, desfășurată în regim online

11:40

Anual, pe data de 14 noiembrie este marcată Ziua Mondială a Diabetului și este cea mai mare campanie de conștientizare a importanței prevenirii diabetului la nivel mondial, atingând o audiență globală de peste 1 miliard de oameni în peste 160 de țări. Tema evenimentului din acest an este „Asistenții medicali și diabetul”. Campania își propune... The post 14 noiembrie 2020, Ziua Mondială a Diabetului cu genericul „Asistenții medicali și diabetul” appeared first on Stop COVID-19.