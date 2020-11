Pe banii noștri: Bătălia pentru ziare și creierele moldovenilor

18:30

Timp de patru zile, în perioada 19-22 noiembrie, la Chișinău se va desfășura Festivalul Internațional de Film de Animație Animest. Ediția din acest an e deosebită din două puncte de vedere – este a 10-a ediție Animest în Moldova și este prima ediție care se va desfășura online. Tot în 2020, se fac o sută […]