Renato Usatîi, îndemn către alegători: Ieșiți la vot și votați contra lui Dodon

18:30

Alegerea unui președinte reprezintă un semnal important pentru întreaga clasă politică și pentru poziția pe care Chișinăul o va avea în viitorul apropiat. Declarația a fost făcută de europarlamentarul Dragoș Tudorache, care a adăugat că Republica Moldova trece printr-un test crucial. „Mi-aș dori ca Republica Moldova să aibă parte de niște alegeri liniștite, fără suspiciuni și fără teama că de un vot depinde totul. Din păcate, vremurile în care trăim au o încărcătură dramatică substanțială și de cele mai multe ori e cazul să cumpănim foarte bine pe cine alegem să ne reprezinte. Îmi doresc să văd mai multă responsabilitate și onestitate din partea politicienilor moldoveni și aș vrea să le reamintesc că nu sunt în fața unui examen personal, ci în fața unui examen de conștiință, unul național încărcat de patriotism, de care depinde soarta unei întregi țări. Orice jocuri politice ar face, să nu uite că alegerile trebuie ținute într-un climat democratic și echilibrat, că orice tentativă de intimidare sau de deturnare trebuie exclusă și că rezultatul final este mai important pentru cetățeni decât pentru ei înșiși”, a menționat Dragoș Tudorache. Totodată, europarlamentarul a venit cu un mesaj și pentru cetățenii Republicii Moldova. „Sper să iasă cât mai mulți la vot, indiferent unde se vor găsi ei în ziua alegerilor. Europa nu îi uită, situația de la Chișinău se regăsește permanent pe agenda instituțiilor de la Bruxelles. Chiar astăzi am participat la una dintre ședințele Grupului de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor, în cadrul Parlamentului European, și am discutat evenimentele acestui an și cele propuse pentru 2021. Dar nu e suficientă această atenție pentru construcția unei relații indestructibile. E important ca cetățenii să dea un semnal foarte puternic întregii clase politice, un semnal care să nu poată fi confundat sau ignorat oricât de mult și-ar dori unii dintre politicienii locali. Știm cu toții unde e locul Republicii Moldova și de aceea e important să scăpăm de dublul limbaj, de indecizii și de ezitări politice. Or, cel mai bun mijloc de a forța pe politicieni să asculte vocea poporului este votul. Acum e momentul și nu trebuie ratat”, a remarcat sursa, Tudorache a mai amintit că Republica Moldova are un partener puternic și dedicat în Uniunea Europeană, dar pentru a-l păstra trebuie să și-l dorească, să treacă la acțiune și, mai ales, să își respecte cuvântul dat. „Asta e treaba politicienilor. Voi reaminti acest lucru cu fiecare ocazie și sper ca votul acesta decisiv să țină cont de acest aspect, pentru că el va defini Republica Moldova în anii care urmează”, a mai conchis europarlamentarul. Amintim că pe 1 noiembrie în R. Moldova s-a desfășurat primul tur al alegerilor prezidențiale. Astfel, în urma rezultatelor obținute, candidatul proeuropean Maia Sandu și actualul președinte rusofil Igor Dodon se vor duela în al doilea tur de scrutin, care va avea loc duminică, 15 noiembrie. Articolul Europarlamentar al României: Votul de duminică va defini Republica Moldova în anii care urmează apare prima dată în InfoPrut.