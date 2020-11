VIDEO // Dodon: Împreună vom reuși să depășim toate crizele și provocările, ca să avem o țară sănătoasă și mândră, unde să ne simțim în siguranță!

12:30

Diferența dintre mine și Maia Sandu este mare. Eu am echipă, experiență și valori. Ea nu are nimic. Declarația a fost făcută de către Igor Dodon în cadrul emisiunii live. „Sunt trei mari diferențe dintre mine și Maia Sandu. Unu – ține de experiență. Eu vin din sectorul real al economiei, am fost prim-vicepremier, ministru […]