Copii implicați în campania electorală a candidatului Igor Dodon

Dragă ne-președinte Dodon, Te salut din lumea „paralelă”. Sunt cea care de acum un an am devenit Diasporă și am tot dreptul să-ți judec acțiunile, pentru că am trăit sub același acoperiș cu minciunile tale. Dacă tot vorbim de drepturi și trollii tăi tot bat pe ideea că Diaspora nu are dreptul să se expună...