Cei mai curajoși jurnaliști ai anului

Duminică, 15 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova își vor alege un președinte pentru următorii patru ani. În cursa pentru funcția supremă în stat au mai rămas doi candidați: Maia Sandu și Igor Dodon. Ce așteptări au votanții de la acest scrutin? Europa Liberă a adunat mai multe opinii în Sângerei.– „Viitorul Republicii Moldova îl vedem în Uniunea Europeană.”Europa Liberă: Dar societatea moldavă e polarizată, cunoașteți că sunt împărțite spiritele...– „În timpul alegerilor, ei au divizat societatea: ba între moldoveni și români, ba între ruși și moldoveni. În tot anul înaintea alegerilor, ei divizează societatea.”Europa Liberă: De ce cetățenii se lasă dezbinați?– „Nu știu, așa-i moldoveanul nostru.”Europa Liberă: De cine depinde viitorul Republicii Moldova?– „De noi, de noi! Ca să vină copiii noștri acasă, să n-avem copii în Italia, să n-avem copii în America, să n-avem peste tot locul copii și când vrei să-ți vezi nepoțeii trebuie să te duci la dânșii.”Europa Liberă: Deocamdată, lumea continuă să-și facă bagajele și să plece.– „Da, și eu îs tot printre dânșii.”– „Dacă o să mai fie Dodon, toți au să plece din țară.”Europa Liberă: De ce?– „Pentru că nu vedeți cum îi viața de grea cu dânsul? Îi foarte grea, trebuie schimbare numaidecât.”Europa Liberă: Dar în ce constă schimbarea?– „Să punem alt președinte, pe Maia Sandu. Lumea o vrea, dar socialiștii n-o vor și toți o apasă pe dânsa, dar să vedem și dumneaei ce-o să facă în patru ani de zile, dacă n-o să fie corectă și ea, n-o s-o alegem în al doilea mandat, dar totuși trebuie schimbări. Totuși trebuie schimbări!”Europa Liberă: Schimbarea începe de la un singur om?– „Nu de la un singur om, de la tot poporul. Chiar bărbatul meu zice: da’ de ce să-l votez pe altul, dacă mi-a dat 900 de lei? – Măi prostule, astea 900 de lei îs ale noastre, dar nu-s ale lui Dodon!”Europa Liberă: Ce probleme trebuie să rezolve, în primul rând, președintele?– „Maia Sandu îi serioasă femeie, îi femeie tare deșteaptă, cu mult mai bine îi lucrează capul decât lui Dodon; că-i femeie puțintică, îi puțintică, da-i puternică în minte.”Europa Liberă: Și peste 4, peste 10 ani, cum vedeți Republica Moldova?– „Nu știu noi dac-om ajunge, copiii noștri dac-or veni. Ei care se duc așa pe vremenno (temporar) încolo și dacă o să fie acasă de lucru au să vină, dar care îs stabiliți acolo cu lucrul, de-amu ei n-au să mai vină. Copiii iștia, chiar și nepoții mei, ei de-amu știu limba nemțească, aiștia n-am încredere c-or să vină.”Europa Liberă: Discutăm despre viitorul Moldovei. Cum vedeți Dvs. viitorul acestui stat?– „Noi sperăm să-l vedem frumos și vrem să-l vedem bun, dar cu mare greu. Copiii mi-s duși toți după hotare și nepoțeii și le duc dorul, și-i plâng zi de zi, ca să vină acasă, să se întoarcă. (Plânge.) Și ar dori, ar dori, dar la ce să vină dacă nici nu au la ce veni, nu au unde lucra? S-au dus în lumea mare și au găsit acolo și de-amu nu știu când vor mai veni.”Europa Liberă: Și unde vă sunt plecați?– „În Irlanda. În mahalaua mea toate casele sunt pustii, omul mi-a decedat și acum am rămas singurică. Și chiar să strig, cui să-i strig, că toate casele-s goale? Nu-i nimeni, nimeni, nimeni împrejurul meu.”Europa Liberă: Și această depopulare a localităților, a țării lipsește Moldova de perspectivă?– „Foarte mult o lipsește.”Europa Liberă: Cine face schimbarea?– „Tot cine va fi la putere, împăratul care va veni, că Dodon ne-a obeșcit (promis) și ne-a compensat pensia de două ori și mi-a adăugat 13 lei la pensie. Cred că se va face o schimbare, lumea înțelege, vedem că totuși o putere biruie și credem că o să fie pe primul loc Maia Sandu. Noi suntem cu dânsa și ținem cu dânsa.”Europa Liberă: Și o Moldovă condusă de Maia Sandu cum ar arăta?– „Fără corupție și fără sărăcie și ar arăta corectă, că ea este o parte femeiască și noi n-am avut niciodată o parte femeiască la putere și am vrea să vedem, chiar să încercăm să vedem.”Europa Liberă: Sunt pregătiți moldovenii să îi dea votul unei doamne?– „Da, da, cred că da, că-i cinstită și ea-i pentru oameni, și lumea se trezește, se trezește. Sperăm, sperăm din toată inima că va birui și vom avea un împărat care va ține cu poporul, o împărăteasă dorim tare mult, tare mult vrem o parte femeiască ca să le dea și la femei posibilitate ca și ele să arate, să arate și ele. Și Maia Sandu e energică, și bravo ei că ține așa până la urmă. Să-i dea Dumnezeu sănătate! Doamna o să aibă piedici, dar noi o s-o susținem și cu tot poporul ea o să biruie.”Europa Liberă: Pe ce drum ar trebui să meargă Republica Moldova? Care ar fi calea corectă?– „Mai aproape de Europa! Noi dorim toți în Europa, că copiii ne spun că acolo toată viața e pentru om, dar când trec încoace îi contra omului, dar acolo totu-i pentru om - și legea, și situația, și toate.”Europa Liberă: Câți ani i-ar trebui Republicii Moldova ca să aibă o altă față?– „Și într-un an de zile poate să facă, să se vadă, dna Maia, că poporul are s-o susțină și va face ordine, că-i mare dezastru.”Europa Liberă: Ce ar trebui să facă următorul președinte?– „Președintele, vă spun, e un simbol, așa, el n-are putere, totul hotărăște parlamentul, dar mie de Dodon în acești ani ce mi-a plăcut, că el a umblat prin lume - și prin raioane a fost, și pe la oameni a fost. Cu Dodon eu tot aș spune că s-a făcut, numai legăturile astea cu Rusia, unde-i piața principală să ducă toată producția...”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Moldovei?– „Îl văd frumos, cu oameni buni, cu oameni deștepți, cu oameni omenoși și trebuie să facem o schimbare neapărat, să fie mai multe locuri de muncă și să vină tineretul acasă înapoi.”Europa Liberă: Cum se ajunge la identificarea unei idei naționale care ar putea să solidarizeze o societate atât de scindată? Care ar fi această idee?– „Să ne întoarcem mai mult cu fața spre Europa.”Europa Liberă: Și un președinte poate să ajungă președintele tuturor, și al celor care îl votează, și care nu-l votează?– „Un președinte poate să facă, dacă va veni la putere dna Maia Sandu, dar mult depinde și de cetățeanul nostru. Noi trebuie să fim uniți, trebuie să avem niște idei frumoase pentru viitor.”Europa Liberă: Ce viitor are Republica Moldova?– „Întunecat...”Europa Liberă: De ce?– „Politica guvernului, parlamentului nu încolo se dezvoltă, se pune întrebarea pe populismul politicii, nu ridică nimeni întrebarea despre dezvoltarea economiei, atât a industriei, cât și a agriculturii. Tineretul pleacă, se duce, bătrânii rămân și nu-și dau seama pentru cine votează, sunt cumpărați cu hrișcă, cu 100 de lei, cu votcă. Poate că anul ista s-or trezi puțin. Iaca, eu ar trebui la 74 de ani să stau aici să vând?”Europa Liberă: Credeți în viitorul Moldovei?– „Da’ de-amu n-am în ce crede, eu cred numai la țintirim. Noi trebuie să murim o parte de foame ca să ne venim în fire și să prindem la minte, înțelegeți? Cât FSB este din Rusia și lucrează aici și-apoi din alte țări? Da, calea ar fi Unirea cu România, dar și-n România nu-i tare-tare strălucit, înțelegeți? Dar România azi s-a dus departe.”Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas aici, la Sângerei...– „Da’ eu vă cunosc din efir (eter).”Europa Liberă: ...și întrebăm localnicii despre viitorul Republicii Moldova. Cum îl vedeți, cum ați vrea să fie viitorul țării? – „În primul rând, aș vrea jos „kuliokul”, în al doilea, vreau o Moldovă înfloritoare, frumoasă, cum am avut-o cândva, pe vremuri, când eram tânără. (Plânge.) Cu lacrimi, iată, vă spun că 20 de ani am trăit în Rusia și mi-am înstrăinat copiii de casă și nepoții, toți sunt în Rusia. Cu pandemia asta m-a prins vremea aici și nu pot pleca, și nici ei nu pot veni la mine.”Europa Liberă: Ce schimbări trebuie să aibă loc în Republica Moldova ca cetățenii să rămână pe loc, să nu mai plece, să nu le dea ochii în lacrimi?– „Aș vrea să fie schimbări mari în parlament, în primul rând, în parlament și la președinție care sunt acum la putere îs corupți, îs oameni care ne-au sărăcit, ne-au despărțit de Moldova, de copii și suntem pe o prăpastie acum, noi suntem pe marginea prăpastiei, toți moldovenii. Dacă vom fi uniți și vom vota duminică pentru o Moldovă liberă; eu nu-l susțin pe Dodon, niciodată nu l-am susținut și am votat împotriva lui Dodon, dar vom vedea, dacă lumea o să prindă la minte, dacă lumea o să aibă curajul, în primul rând, curaj trebuie să avem, noi ne temem, noi suntem pentru o Moldovă liberă, ca lumea să fie liberă, să mă pot întâlni cu copiii, să-mi vină copiii acasă măcar o dată în an și eu să pot pleca liber.”Europa Liberă: Ce viitor are Republica Moldova? De cine depinde viitorul?– „Depinde totul de noi. Dacă n-o să votăm pe cine trebuie, pe Maia Sandu, o să ne ducem de râpă.”Europa Liberă: Ce schimbări așteptați Dvs. să aibă loc în țară, ca lucrurile să se îndrepte într-o direcție corectă?– „Să se schimbe conducerea, întâi conducerea și corupția – acestea-s mai principale, dar pe urmă noi ne-om orienta și-om face cum trebuie.”Europa Liberă: Cine îi dorește mai mult bine Republicii Moldova?– „Acei care nu-s corupți. Cu Maia Sandu noi o să mergem oleacă mai departe, dar cu ăstălalt o să ne ducem de râpă și n-o să fie nimeni în Moldova, toți au să fugă din Moldova.”Europa Liberă: Aveți pe cineva plecat?– „Am soră, am un frate, am care-s duși...”Europa Liberă: Unde vă sunt plecați?– „În Italia...”Europa Liberă: Câți ani i-ar trebui Republicii Moldova ca situația să fie alta?– „Ei, poate nepoții noștri, nepoții noștri poate să facă.”Europa Liberă: Și ce vă doriți cel mai mult?– „Pace și sănătate la toată lumea și dreptate, astea-s în primul rând, viitor frumos și copiii să fie la locul lor, acasă. Dar așa, nu așteptăm nimic bun de la dl Dodon.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova?– „Numai în Europa! În Siberia las’ să se ducă Dodon cu banda lui!”Europa Liberă: De cine depinde ziua de mâine a țării?– „De moldovenii noștri deștepți.”Europa Liberă: Ian ziceți și Dvs., cum vedeți viitorul Moldovei?– „Vai! Să fim cuminți și să ascultăm femeile. Las’ să vină Maia la putere, aceea o să facă treabă.”Europa Liberă: Ce vreți să facă?– „Ordine în țară!”Europa Liberă: Cu cine?– „Cu echipa ei și cu oamenii dimprejur care-s oameni deștepți.”Europa Liberă: Are viitor Moldova?– „Are-are, dar trebuie păzită, trebuie păzită și ocrotită.”– „Să fim cu europenii...”Europa Liberă: Despre viitorul Republicii Moldova vorbim...– „Despre viitor... Viitorul, dacă o să fie fără corupție, fără bandiți, procurori la comandă, cred că o să fie bun.”– „Oricum va fi viitorul, dar fără Dodon!”– „Fără Dodon, numaidecât fără Dodon, că-i rușinea noastră.”Europa Liberă: Cine face schimbarea?– „Noi, poporul. Noi trebuie să alegem, că dacă n-o să alegem noi, au să rămână tot ei, au să fraudeze iarăși voturile acestea, alegerile.”Europa Liberă: Chiar mai credeți că pot fi fraudate alegerile?– „Sigur, sigur! Dar se vede, se vede cu ochiul liber.”Europa Liberă: Dar ce înseamnă să fraudeze?– „Dodon cu minciunile, cu cumpărarea voturilor din Transnistria, că-i aduc și până la urmă și pe dânșii îi amăgesc, că le-au promis 400 de lei, dar le-au dat numai 100. Eu cred că președintele trebuie să fie corect, onest, trebuie să fie fața poporului.”Europa Liberă: Societatea-i dezbinată. Iată, cel care va ajunge președinte ar putea să consolideze societatea?– „Greu! Greu, de-atâta că până acum, în toți anii aceștia am fost divizați: ruși, moldoveni, gay și ortodocși... Mai pe scurt s-au străduit, politicienii ăștia s-au străduit să dezbine societatea. O să fie tare greu, tare greu o să fie, dar dacă vom vrea și noi, și vor vrea și ei, vom face.”Europa Liberă: Și cine-i dorește mai mult bine Republicii Moldova, de unde vine ajutor mai mult?– „Eu cred că-i clar că din Uniunea Europeană, nici nu se discută, chiar și România, să luăm și ajutorul acesta pe care l-au primit sub pod... Rușine! Îi rușinea noastră, rușinea noastră, au venit trei Kamaz-uri din Rusia și le-au pus în centru, de parcă a venit mana din cer. Rușine, rușine!...”Europa Liberă: Ce viitor vreți să aibă Moldova?– „Un viitor bun și pentru copiii noștri, și pentru nepoțeii noștri.”Europa Liberă: Cine face viitorul acesta bun? – „Noi singuri îl facem. Știți, noi singuri facem viitorul. Toți vorbesc că Dodon îi rău, că acela îi rău, acela îi rău, noi toți suntem răi, noi, nimeni, nu putem să ne găsim calea noastră dreaptă, pentru că nu ne ascultăm unul pe altul. Suntem o țară de oameni rătăciți, noi numai o să facem viitorul dacă o să ne ascultăm unul pe altul, trebuie și să ne ajutăm unul pe altul, trebuie să ne ascultăm unul pe altul și atunci o să fie bine. Eu știu, părinții mei au lucrat amândoi la colhoz, încăpeau toți într-o mașină, mâncau toți dintr-o bucată de pâine, dar amu aici noi nu încăpem în piață, nu încăpem...”Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas aici, la Sângerei, și întrebăm localnicii despre viitorul țării. Cum vedeți Dvs. ziua de mâine a Republicii Moldova?– „Eu sunt optimistă, pentru că tot mai multă lume își dorește schimbarea, schimbarea spre bine, noi muncim pentru ca schimbarea să aibă loc.”Europa Liberă: Ce înseamnă o adevărată schimbare, dacă tot pronunțați de atâtea ori cu insistență acest cuvânt?– „Schimbare înseamnă când cetățeanul înțelege că participarea lui și votul lui contează în a schimba lucrurile. Și Maia Sandu poate să câștige doar cu o echipă bună, și dumneaei o să aibă putere atunci când noi o să-i dăm această putere, de fapt, noi suntem puterea.”Europa Liberă: Ce trebuie și ce poate să facă un președinte în Republica Moldova, unde forma de guvernare este una parlamentară și se cunosc foarte bine împuternicirile președintelui?– „Depinde și de personalitatea președintelui, nu doar de cele scrise în Constituție, dar și de micile portițe, ușițe pe care le poate deschide președintele. Și eu sper că dumneaei mizează pe aceste uși pe care le poate deschide și pe deschiderea spre Europa și spre valorile europene.”Europa Liberă: Și votul are și o tentă geopolitică?– „Mai puțin. Eu cred că de data asta votul ne unește împotriva corupției și împotriva schemelor care ne prejudiciază statul de bani și acei bani care pot să fie investiți în educație, în medicină. Eu cred că anul acesta votu-i despre asta, despre lupta împotriva corupției și împotriva sărăciei și a nedreptății. Și toată lumea își dorește dreptate și eu cred că nu-i la fundul pământului, dar ea este și-i în mâinile noastre.”