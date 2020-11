Elon Musk a făcut 4 teste COVID într-o zi: 2 sunt pozitive și 2 negative

03:40

Nissan Motor Co Ltd a revizuit prognoza privind pierderile operaţionale din actualul an financiar la 340 miliarde de yeni (3,23 miliarde de dolari), faţă de estimarea anterioară de 470 miliarde de yeni. Analiştii se aşteaptă pierderi de 335 miliarde de yeni, pe fondul restructurării drastice a afacerilor, transmit Kyodo şi Reuters, transmite emedicina.md cu referire la […]