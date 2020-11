Igor Dodon și Patriarhul Kiril au avut o convorbire telefonică

19:30

“Am aflat că au fost șterse, la comandă, mai multe postări, pagini și profile ale unor vloggeri de pe Facebook, care exprimau opinii nefavorabile PAS și Maiei Sandu”, spune Vitalie Florea.Acesta mai spune că în oficiul central al Facebook, unde se procesează reclamațiile, activează un adept înflăcărat al Maiei Sandu.“Această persoană a dat curs listei de profiluri și pagini incomode, care, ulterior, au fost șterse. Unora le-a fost limitat drastic traficul, așa cum am pățit eu”, mai spune Vitalie Florea, făcând trimitere și la atacurile asupra mai multor site-uri care emit opinii negative despre PAS și Maia Sandu.Vitalie Florea se mai întreabă, în aceeași postare, de unde lidera PAS are bani să plătească gărzi de corp cu mii de euro sau milioane de euro pentru campania electorală.“De unde are bani pentru televiziuni, site-uri, ONG-uri care o susțin.