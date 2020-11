Ce televizor este mai bine de ales – LED sau LCD?

17:20

Americanii își aleg astăzi noapte următorul președinte. Cei doi candidați sunt președintele actual, Donald Trump, din partea Partidului Republican și Joe Biden, din partea Partidului Democrat. Teoretic, astăzi este ziua alegerilor, dar de fapt, americanii votează deja de săptămâni întregi în unele state și luni întregi în alte state. Cum se alege președintele SUA? Președinte […] The post Cum ar arăta Moldova dacă am alege președintele ca la americani? appeared first on Moldova.org.