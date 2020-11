Numărul cazurilor de Covid-19 ajunge la 52 de milioane în toată lumea

08:00

Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 12 noiembrie sînt: 12 noiembrie — a 317-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 49 de zile. Evenimente 1615 — În lupta de la Tătăreni Alexandru Movilă îl înfrînge pe Ștefan Tomșa al II-lea și devine do