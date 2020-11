Marele actor Gheorghe Urschi, premiat pentru întreaga activitate

18:50

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chișinău vine cu precizări în contextul turului II al alegerilor prezidenţiale, ce se va desfăşura duminică, 15 noiembrie. Potrivit MAEIE, pentru o mai bună organizare a votării şi asigurarea accesului pentru alegători, unele secţii de votare şi-au schimbat adresa, după cum urmează: ITALIA: 1/380 Milano, Via Tortona 27 1/369 Parma, Via Bizzozzero, 13, Parco Bizzozzero 1/376 Verona, Piazzale Olimpia, 3 1/367 Bologna, Via del Pilastro 2, Hotel Savoia GERMANIA: 1/349 Frankfurt PSD Bank Arena, Richard-Herrmann-Platz 1 D - 60386 Frankfurt am Main 1/352 München Alte Kongresshalle Am Bavariapark 14, 80339 München ROMÂNIA: 1/408 Iaşi Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi, str. Vasile Conta, nr. 30, cod 700106 Iaşi ISRAEL: 1/358 Tel Aviv, Sediul Beit Hasofer - Casa Ziariştilor str. Eliezer Kaplan 6, or. Tel Aviv Potrivit MAEIE, toate cele 139 de secţii de vot din străinătate vor fi deschise pe parcursul zilei de astăzi între orele 07:00 - 21:00 (ora locală din fiecare stat) cu excepţia la Baku (07:00 - 18:00) şi Strasbourg (07:00 - 20:00). „În conformitate cu prevederile legislaţiei electorale, turul II de scrutin se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi turul I de scrutin (cu aceleaşi consilii şi birouri electorale, în baza aceloraşi liste electorale). Fiind conştienţi de faptul că în turul II de scrutin ar putea să se înregistreze o prezenţă la urne mai înaltă în rândul diasporei decât în ziua de 1 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a decis, să majoreze tirajul buletinelor de vot pentru unele secţii de votare din afara R. Moldova, dar şi completarea birourilor electorale cu noi funcţionari. Totodată, după o evaluare a logisticii electorale, secţiile de votare care au înregistrat un număr mare de votanţi în primul tur, vor fi dotate suplimentar cu urne şi cabine de vot”, se spune într-un comunicat de presă al MAEIE. Informaţia poate fi consultată accesând rubrica „Alegeri prezidenţiale 2020”. Lista cu paginile web şi Facebook a tuturor ambasadelor poate fi accesată AICI. De asemenea, adresele secţiilor de votare din diasporă pot fi accesate pe site-ul diaspora.cec.md al Comisiei Electorale Centrale. Articolul Precizările MAEIE de la Chișinău privind turul II de scrutin: Au fost modificate adresele mai multor secţii de vot din străinătate apare prima dată în InfoPrut.