Ion Chicu a încurajat autoritățile locale să se implice activ în atragerea investitorilor în cadrul platformelor industriale

Pacienții care suferă de diabet vor avea acces la insulină sub formă de cartușe, care sunt mai ușor de utilizat și care vor reduce din riscul de a pierde de sub control nivelul concentrației de glucoză în sânge. • Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a declarat pentru postul de televiziune ”Primul în Moldova” că acest preparat va putea fi administrat oricând va fi necesar și în orice loc. Acest medicament are o dozare cu o precizie mult mai înaltă. De medicamen...