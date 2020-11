Vlogger: Maia Sandu a cheltuit milioane de euro în campania pentru alegerile prezidențiale fără a le declara legal

20:00

Primarul general Ion Ceban a prezentat astăzi raportul de activitate după 1 an de mandat. Ceban a început cu un mesaj de mulțumire către cetățenii care l-au votat în primul tur și turul 2.„Acum un an am spus: „Munca mea începe imediat. Lucrurile nu așteaptă, iar locuitorii își doresc schimbări și rezultate. În această perioadă am lucrat cu fiecare consilier, am fost și rămân primarul tuturor locuitorilor, indiferent de apartenența politică". După o perioadă îndelungată de degradare și neîncredere, Chișinăul a pornit pe un nou drum. Pe parcursul unui an, capitala Moldovei s-a transformat și continuă sa se modernizeze. Cu pași mici dar siguri, am început a da prioritate intereselor și nevoilor locuitorilor", a declarat Ion Ceban.Edilul spune că la început multe păreau irealizabile, iar cele promise și spuse au început a prinde viață rând pe rând: fiecare proiect, obiectiv, sector, suburbie, care fac un tot întreg astăzi.„Chișinăul nostru de altă dată! Chiar de la bun început m-am axat pe următorii piloni care au stat la baza activității Primăriei municipiului Chișinău: Transparența; Deschiderea; Obiectivitatea în raport cu cetățenii, orașul, dar și cu noi înșine, cei care ne aflăm la cârma capitalei.Am pornit de la zero și mi-am propus întâi de toate să punem această mașinărie care se numește Primăria Chișinău pe roate, pentru a deveni o fabrică de servicii de calitate pentru oameni și să deblocăm proiectele rămase în sertar, dar și să venim cu altele noi", a mai adăugat primarul.Ceban a mai punctat că pentru prima dată, de la independență încoace, atât de multe proiecte concomitent în derulare, în Chișinău, nu au fost, iar toate aceste proiecte au fost realizate cu buget identic anilor precedenți.„Pentru fiecare proiect, fie el cât de mic și neînsemnat pentru unii, am depus suflet și multă muncă împreună cu echipa, pentru ca acestea să fie realizate. A fost destul de complicat într-o perioadă de criză pandemică pentru toată omenirea. Mulți ne convingeau că este în zadar ceea ce facem și că toate acestea trebuiau amânate pentru vremuri mai bune. Am mers înainte, pe toate domeniile, pe alocuri cu critici, dar astăzi cu rezultate pentru locuitori", a subliniat acesta.Raportul integral: Prezentarea Power Point realizată în baza Raportului primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, la un an de la preluarea mandatului