Tariful la căldură ar putea să scadă sub 1000 lei pentru o gigacalorie, anunță Igor Dodon

11:50

„Tot Nordul Moldovei ține minte prin ce greutăți a trecut în 2014-2015. Din cauza unei politice înguste a puterii de atunci, care se numea pro-europeană și acționa împotriva Rusiei, noi am rămas cu merele neculese. Mai țineți minte cum ningea și nimeni nu culegea roada? În 2016, când eu am devenit președinte, am reușit să redeschid piața rusă. Anul trecut, am exportat peste 240 de mii de tone de mere în Rusia. În 2018, eu am ajuns la o înțelegere cu Putin ca să fie anulate taxele vamale. Fermierii noștri au economisit peste 3 milioane de lei. Care sunt riscurile acum: facilitățile despre care vorbim sunt valabile până la sfârșitul acestui an, dacă o să mă susțineți la alegeri, eu vă promit că aceste facilități vor fi prelungite. Dacă vine un alt președinte, care este împotriva Moscovei, nu vă mai garantez nimic și ar putea apărea probleme la export. Noi avem ce pierde!”, a declarat Igor Dodon.